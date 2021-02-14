Прокуратура начала проверку из-за найденного тела младенца на мусоросортировочном заводе

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Прокуратура проводит проверку по факту найденного тела младенца на мусоросортировочном заводе в Тобольске. Об этом сообщили на официальном сайте Следственного управления СК по региону.

Тело ребенка было найдено в воскресенье, 14 февраля, на ленте завода по сортировке мусора. Следственный комитет России по региону начал проверку по факту произошедшего.

Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего, а также проводят осмотр завода и опрашивают его сотрудников. Специалисты планируют провести экспертизу, чтобы узнать причины смерти младенца.

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