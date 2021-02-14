Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прокуратура начала проверку из-за найденного тела младенца на мусоросортировочном заводе
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура начала проверку из-за найденного тела младенца на мусоросортировочном заводе

Анастасия Волоснова

Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту найденного тела младенца на мусоросортировочном заводе в Тобольске. Об этом сообщили на официальном сайте Следственного управления СК по региону.

Тело ребенка было найдено в воскресенье, 14 февраля, на ленте завода по сортировке мусора. Следственный комитет России по региону начал проверку по факту произошедшего.

Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего, а также проводят осмотр завода и опрашивают его сотрудников. Специалисты планируют провести экспертизу, чтобы узнать причины смерти младенца.

Читайте также: Обвиняемый в госизмене офицер напал на сотрудника СИЗО «Лефортово»

младенец погибмусоросжигающие заводыПрокуратура
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Все мнения
О проекте