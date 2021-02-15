Появится ли на полках магазинов картошка эконом-класса

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Для снижения цен на 10–15 процентов производители предложили разрешить продавать в супермаркетах мелкие огурцы и картофель.

С такой идеей, в частности, выступил Картофельный союз. Дело в том, что сейчас торговые сети не принимают на реализацию картошку меньше 55 мм в диаметре. А Картофельный союз предлагает официально снизить минимальный размер принимаемых клубней до 35–55 мм. Это, для сравнения, меньше куриного яйца. Фасовать мелочь предлагается в упаковки в 2,5–5 килограммов, чтобы покупатель не смог самостоятельно выбрать крупные клубни, а что помельче — оставить в ящике.

— Экономия будет двойной. Во-первых, производители могут сэкономить на сортировке. Во-вторых, они не станут отправлять самые мелкие клубни на переработку и будут поставлять их в магазины, — пояснила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. — В итоге российского картофеля на прилавках станет больше. Это важно, потому что в конце зимы и весной, например, много импортного, египетского картофеля. У него появится российский конкурент, что позволит снизить среднюю цену на 10–15 процентов.

По словам эксперта, качество продукта не пострадает, ведь оно не зависит от размера клубней. Кстати, похожим образом производители овощей предлагают поступить и с огурцами: пусть сети начнут принимать мелкие и некалиброванные плоды причудливой формы.

— Покупатели на мелкие овощи, без сомнения, найдутся. Даже с учетом того, что мелкую картошку намного сложнее чистить, — рассуждает президент гильдии маркетологов Игорь Березин. — Если семья ест много картофеля, то, вероятнее всего, это люди небогатые и цена продукта для них имеет первостепенное значение.

Вместе с тем, как пояснил эксперт, дешевой мелкой картошки мы на полках не увидим.

— Чтобы отделить мелкую картошку от крупной, ее все равно придется сортировать, а для этого как минимум нужна производственная линия.

Ее покупка, настройка и использование тут же будут заложены в цену товара, — пояснил Березин. — Упаковка в сетки — вот вам дополнительный рост цены. Ведь любой покупатель знает, что картошка в сетке всегда дороже, чем лежащая внавалку в ящике. А уж если в упаковке она еще и мытая, то цена будет еще выше. В общем, никакой «дешевой картошки» я в предложении производителей пока что-то не вижу.

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