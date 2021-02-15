Россияне назвали лучший фильм о любви

Фото: фильм «Любовь и голуби» (1984)

Россияне назвали лучшей картиной о любви советскую лирическую комедию «Любовь и голуби». Этот фильм признали самым романтичным 13 процентов опрошенных. Отмечается, что среди поклонников этой ленты больше всего мужчин — 14 процентов против 12 процентов среди женщин.

На втором месте находится «Титаник», за который проголосовало 10 процентов респондентов. Третье место заняли фильмы «Дневник памяти», «Красотка» и «Три метра над уровнем неба», набрав по 3 процента.

Картины «Москва слезам не верит», «Унесенные ветром» и «Привидение» считают лучшим кино о любви по 2 процента россиян. По 1 проценту опрошенных назвали ленты «Ромео и Джульетта», «Гордость и предубеждение», «Спеши любить», «Девчата», «Служебный роман» и «Ирония судьбы, или С легким паром».

Также в ходе опроса выяснилось, что 3 процента россиян не смотрят фильмы о любви, а 45 процентов предпочли другие варианты, например, «Сумерки», «Вам и не снилось…», «Весна на заречной улице» и другие. Исследование провел портал SuperJob.

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