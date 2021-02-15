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Роспотребнадзор и ВОЗ создадут центр по готовности к пандемиям
Фото: twitter.com/mfame_guru

Роспотребнадзор и ВОЗ создадут центр по готовности к пандемиям

Виктория Родимкина

Здоровье

Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планируют создать Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник, 15 февраля.

Так, российское ведомство будет оказывать поддержку ВОЗ в борьбе с инфекциями по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, а также обучения иностранных специалистов.

Ожидается, что деятельность центра внесет вклад в наращивание потенциала стран евразийского региона по борьбе с инфекциями.

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РоспотребнадзорВОЗпандемия
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