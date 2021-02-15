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Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой на юго-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой на юго-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Ленинский проспект, 90 Карта всех событий

Машина скорой помощи и легковушка столкнулись на юго-западе столицы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел по адресу Ленинский проспект, дом 90. Уточняется, что автомобиль скорой помощи, следуя с включенными световыми и звуковыми сигналами, при повороте с улицы Кравченко на запрещающий сигнал светофора столкнулся со следовавшим на разрешающий сигнал светофора легковым авто.

В результате ДТП пострадали и госпитализированы пассажиры машины скорой помощи, фельдшеры, а также пассажир легковушки.

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