Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, где искать вторую половинку знакам зодиака

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, где искать вторую половинку представителям разных знаков зодиака.

Так, по его словам, Овны чаще всего находятся в шаге от любви. Второй половинкой для них может стать коллега по работе, соседка по дому, близкий друг. Экстрасенс посоветовал представителям этого знака повнимательнее посмотреть по сторонам.

Тельцов отличает спонтанность в поиске партнера. Часто они отвлекаются на мимолетные романы, которые иногда разочаровывают.

— А искать любовь стоит там, где не ищешь... как бы странно это ни звучало, — отметил Мехди Вафа.

По его словам, Близнецы расположены к ранним и крепким союзам. Им рекомендуется искать любовь среди единомышленников.

Раки без взаимопонимания не способны на чувства, встретить любовь они смогут в компании друзей.

Для Львов нет такого места, где бы они не смогли найти любовь. Им это позволяют сделать обаяние и харизма.

Мехди Вафа также пояснил, что Девы обладают рядом очень важных человеческих качеств, что помогает при поиске возлюбленного. Наибольший шанс встретить «своего» человека на работе, где будет возможность понаблюдать за человеком, присмотреться и убедиться, что ему можно доверять.

Весам следует выбирать путь по сердцу. В поиске им поможет большое число активностей — путешествия, клубы, театры, кино.

Скорпионам при выборе партнера стоит начать с материализации. Нужно продумать все до мелочей.

— Визуализируйте! Мечтайте! Ведите внутренний диалог со своим человеком, о котором вы думаете, кого загадываете. Ваша энергетика способна на материализацию, — уточнил экстрасенс.

Стрельцам не надо никого искать. Любовь сама найдет их. От представителей этого знака зодиака требуется только терпение и отсутствие страха.

Главное для Козерогов — не обращать внимания на стереотипы и счастье других людей, пояснил Мехди Вафа. По его словам, Козерогам не стоит торопить события, не стоит соревноваться со знакомыми. Все получится само собой.

У Водолеев 2021 год располагает к встречам и знакомствам. Они интуитивно разбираются в делах любви лучше психологов. Водолеям необходимо расставить приоритеты и понять, что им нужно на самом деле.

Любовь сама найдет и Рыб, если они открыты для нее. От представителей этих знаков зодиака требуется только отпустить прошлое и двигаться вперед, сообщает «СтарХит».

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