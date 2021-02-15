Мужчина при виде полицейских спрыгнул в Водоотводный канал в центре Москвы
Мужчина спрыгнул в Водоотводный канал в столичном районе Замоскворечье после того, как увидел сотрудников полиции. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Так, полицейские заметили молодого человека по адресу Садовническая набережная, дом 79, откуда он стал удаляться в сторону Озерковской набережной. Затем житель спрыгнул в Водоотводный канал. Правоохранители помогли ему выбраться на поверхность.
В дальнейшем мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. В ходе досмотра у него было изъято несколько свертков серого цвета и одна таблетка. Вещества отправили на исследование.
Также у гражданина изъяты канцелярские весы, лопатка, зип-пакеты, скотч и медицинские перчатки.
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