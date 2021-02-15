Мужчина при виде полицейских спрыгнул в Водоотводный канал в центре Москвы

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Россия, Москва, Садовническая набережная, 79 Карта всех событий

Мужчина спрыгнул в Водоотводный канал в столичном районе Замоскворечье после того, как увидел сотрудников полиции. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Так, полицейские заметили молодого человека по адресу Садовническая набережная, дом 79, откуда он стал удаляться в сторону Озерковской набережной. Затем житель спрыгнул в Водоотводный канал. Правоохранители помогли ему выбраться на поверхность.

В дальнейшем мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. В ходе досмотра у него было изъято несколько свертков серого цвета и одна таблетка. Вещества отправили на исследование.

Также у гражданина изъяты канцелярские весы, лопатка, зип-пакеты, скотч и медицинские перчатки.

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