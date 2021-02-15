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Глава МИД Белоруссии рассказал о внешних связях Минска
Фото: Pixabay / jorono

Глава МИД Белоруссии рассказал о внешних связях Минска

Виктория Родимкина

В мире

Внешние связи Белоруссии не ограничиваются Россией. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в понедельник, 15 февраля.

По его словам, несмотря на протесты в республике и реакцию международного сообщества, у Минска есть много партнеров.

— У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги — с Китаем, Пакистаном, другими, — цитирует Владимира Макея РИА Новости.

Помимо этого, Белоруссия сохранила отношения с Евросоюзом, а с некоторыми западными странами даже увеличился объем товарооборота, отметил глава МИД. Поэтому, пояснил министр, нельзя сказать, что Минск поддерживает только Москва.

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