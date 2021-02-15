Подмосковные аграрии трудоустроят осужденных к принудительным работам

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои изменения в рынок труда, особенно это коснулось сельского хозяйства. В связи с острой нехваткой рабочих было принято решение устраивать на должности животноводов, птицеводов и механизаторов людей, которые были приговорены судом к принудительным работам. Об этом сообщает газета «Наше Подмосковье».

По словам генерального директора Акционерного общества «Малино» Сергея Лупехина, в настоящее время возникли сложности с привлечением иностранных работников из стран СНГ. Цена за их труд значительно возросла. Тем временем Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разрабатывает введение новых уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Среди вариантов — принудительные работы. Осужденные будут отбывать наказание в спецучреждениях, где им предложат исправительные работы. Первый исправительный центр УФСИН по Московской области вместимостью до 108 человек появился в Кашире.

Недавно с работой предприятия ознакомились руководители крупных сельскохозяйственных предприятий региона. По мнению аграриев, впереди ответственная пора — посевная кампания. Поэтому трудовые ресурсы необходимы. Как показывает практика, осужденные к принудительным работам нацелены на результат. Срок исправительных работ составляет от двух месяцев до пяти лет. За это время человек сможет не только освоить профессию, получить опыт, но и обрасти связями, определиться с дальнейшими перспективами в жизни.

Осужденным разрешается свободно звонить по телефону, посещать магазины и встречаться с близкими. При этом у них есть свои обязанности: ночевать в исправительных центрах, работать на конкретном предприятии и соблюдать трудовую дисциплину.

Сергей Лупехин отметил, что уже ведется подбор помещений для четырех общежитий, которые будут предназначены для 200 человек. Первое из них планируется открыть в конце апреля.

— Схема сотрудничества с УФСИН по Московской области такова: компания предоставляет безвозмездно помещения на пять лет. Федеральная служба обустраивает их: создает систему контроля за осужденными, решает все бытовые и коммунальные вопросы. А компания заключает договор на использование работников, — пояснил Сергей Лупехин.

Уточняется, что нужно соблюсти одно требование — помещения под спецобщежития должны быть рассчитаны не менее чем на 50 человек.

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