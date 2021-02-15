Покушение на командира Народной милиции ДНР совершили в Горловке

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В автомобиле одного из командиров Народной милиции Донецкой народной республики сработало взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах в понедельник, 15 февраля.

Известно, что покушение было совершено в центре Горловки. Имя пострадавшего не называется.

— В машине находился командир и его дочь. Оба в больнице, — говорится в сообщении.

Информацию подтвердили в управлении Народной милиции. По словам представителя ведомства, взрыв произошел около восьми утра в понедельник. Командир первого батальона третьей бригады Народной милиции при этом получил множественные осколочные ранения нижних конечностей.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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