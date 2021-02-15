Момент аварии с участием пяти машин в центре Москвы попал на видео
Появились кадры с места ДТП, где столкнулись пять автомобилей, в том числе такси. Видео опубликовано в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
На кадрах видно, как водитель одного из автомобилей не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с четырьмя машинами.
Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы затруднено из-за аварии с участием пяти автомобилей. Крупное ДТП произошло по адресу улица Тверская, дом 9. Автомобилистов призвали заранее планировать маршруты объезда.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, движение в сторону центра все еще затруднено. В результате ДТП пострадали два человека.
По предварительным данным, виновником аварии является водитель автомобиля «Хендай». Именно он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с четырьмя автомобилями.
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