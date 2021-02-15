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Момент аварии с участием пяти машин в центре Москвы попал на видео
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Момент аварии с участием пяти машин в центре Москвы попал на видео

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Тверская улица, 9 Карта всех событий

Появились кадры с места ДТП, где столкнулись пять автомобилей, в том числе такси. Видео опубликовано в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На кадрах видно, как водитель одного из автомобилей не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с четырьмя машинами.

Видео: Департамент транспорта Москвы

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы затруднено из-за аварии с участием пяти автомобилей. Крупное ДТП произошло по адресу улица Тверская, дом 9. Автомобилистов призвали заранее планировать маршруты объезда.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, движение в сторону центра все еще затруднено. В результате ДТП пострадали два человека.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель автомобиля «Хендай». Именно он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с четырьмя автомобилями.

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