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Жители Санкт-Петербурга стали чаще пользоваться услугами медлабораторий
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Жители Санкт-Петербурга стали чаще пользоваться услугами медлабораторий

Елена Фролова

Здоровье

Жители Санкт-Петербурга стали чаще покупать услуги, предлагаемые медицинскими лабораториями. Об этом сообщают «Невские новости».

Уточняется, что горожане стали больше на 23 процента обращаться к специалистам лабораторий, чем в конце декабря 2020 года. С того момента, как в России началась масштабная вакцинация (18 января — прим. «ВМ»), петербуржцы совершили около десяти тысяч транзакций. Этот показатель на 22 процента выше, чем в начале года.

Средний чек на эти услуги составляет 2,6 тысячи рублей. По итогам прошедшего года выручка региональных медлабораторий выросла на 20 процентов, число транзакций — на 34 процента.

— Эти услуги оказались востребованы, так как многие из вакцинирующихся относятся к своему здоровью очень ответственно, — отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

По его словам, масштабная вакцинация от коронавируса позволила медицинским лабораториям предложить клиентам новые актуальные услуги, среди которых есть специальные тесты для определения антител и многое другое.

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