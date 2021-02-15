Столичное метро закупит 95 тысяч тоннельных светильников

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Московский метрополитен ищет поставщика 95 тысяч тоннельных светильников. Об этом в понедельник, 15 февраля, свидетельствуют данные портала госзакупок.

Согласно материалам аукциона, на плате должно быть около 12 светодиодов. Поставка будет осуществляться в четыре этапа в течение 215 дней с момента заключения договора. Начальная стоимость контракта заявлена в 769 220 700 рублей.

Аукцион проведут 26 февраля, передает РИА Новости.

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