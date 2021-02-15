Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичное метро закупит 95 тысяч тоннельных светильников
/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичное метро закупит 95 тысяч тоннельных светильников

Юлия Ямпольская

Город

Московский метрополитен ищет поставщика 95 тысяч тоннельных светильников. Об этом в понедельник, 15 февраля, свидетельствуют данные портала госзакупок.

Согласно материалам аукциона, на плате должно быть около 12 светодиодов. Поставка будет осуществляться в четыре этапа в течение 215 дней с момента заключения договора. Начальная стоимость контракта заявлена в 769 220 700 рублей.

Аукцион проведут 26 февраля, передает РИА Новости.

Читайте также: Запланированное на 2021 год открытие 11 станций БКЛ пройдет поэтапно

Метроподземный тоннельМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Все мнения
О проекте