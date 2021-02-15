Андрей Воробьев призвал техслужбы Подмосковья продолжить уборку снега

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к техническим службам региона с призывом продолжить наводить порядок на улицах после крупного снегопада. Об этом сообщает «Радио 1».

— Снегопад завершился, но снег остался. Поэтому, с одной стороны, хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в ликвидации снежных налетов в прошедшие дни, а с другой — прошу все технические службы продолжить наводить порядок, — заявил Андрей Воробьев на оперативном совещании с министрами и главами округов.

По его словам, важно обратить особое внимание на «такой злободневный вопрос», как уборка дворов. Он пояснил, что необходимо проработать режим очистки территорий от снега таким образом, чтобы жители региона могли выходить из дома, гулять и чувствовать себя при этом комфортно.

Напомним, пик обильного снегопада пришелся на вечер пятницы, 12 февраля. Выпадение осадков продолжилось и в выходные.

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