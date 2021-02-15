Дочь Волочковой исполнила пародию на песню Фредди Меркьюри

Фото: instagram.com/ariadna_volochkova

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна спела для своей матери знаменитую «Богемскую рапсодию» группы Queen.

— Мои выходные прошли прекрасно. Ко мне приезжала любимая доченька Ариадна. Мы невероятно провели время вместе! Как же она выросла! И стала такой взрослой. 15 лет, — поделилась Волочкова на своей странице в Instagram-аккаунте.

Она также рассказала, что ее дочка поет давно и уже девять лет сотрудничает с детским музыкальным театром «Домисолька», любит исполнять песни на французском и английском. Также Волочкова добавила, что Ариадна выступит 17 февраля на сцене ДК «Яуза» в Мытищах.

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