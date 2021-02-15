«День рождения мамы»: Татьяна Тарасова поделилась архивным фото

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию из семейного архива со своей мамой.

— День рождения мамы, — подписала фото Тарасова.

Кадр из картинной галереи, где Татьяна Тарасова запечатлена со своей мамой Ниной Григорьевной, скорее всего, был сделан около тридцати лет назад.

«Красавицы»; «Мамы всегда с нами»; «Прекрасная женщина была Нина Григорьевна»; «Спасибо мамочке за такую прекрасную доченьку», — поделились своими комментариями подписчики тренера.

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