Политолог объяснил, зачем воспитывать патриотизм у подростков

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Правильные ценности и патриотизм нужно развивать у ребенка с ранних лет. Сейчас на территории России этим занимаются частные организации. Их цель — помочь детям быстрее адаптироваться во взрослой жизни, войти в нее более подготовленными. Об этом заявил политолог, начальник штаба петербургского регионального отделения «Юнармии» Игорь Коровин, сообщает Nation News.

По его мнению, прежде чем учить чему-то молодое поколение, взрослым нужно самим понять, что они «строят». Национальная идеология — это прикладная вещь, определяющая нормы взаимодействия между гражданами, считает спикер. Морально-этические нормы, которые разделяет большинство, необходимы всем людям.

Современные молодые люди воспитываются на основе истории. Однако этот подход, по словам эксперта, является не совсем системным.

— Скауты — чуждая нам организация. История у них хорошая, но во что они превратились? В СССР была целая ассоциация, которая занималась мужским воспитанием. Сегодня всероссийское детско-юношеское патриотическое движение «Юнармия» занимается этим. Но половина участников движения — девчонки, — отметил Игорь Коровин.

Он также добавил, что конституционная обязанность мужчины в России — срочная служба в армии. Поэтому у мальчиков особенно важно воспитывать патриотизм, отметил политолог.

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