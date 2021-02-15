Аэропорт Эрбиля подвергся ракетному обстрелу в Иракском Курдистане
Три ракеты упали в районе международного аэропорта города Эрбиль в Иракском Курдистане. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил телеканал Al Sumaria.
Отмечается, что сотрудники органов безопасности рассредоточились в районе воздушной гавани. В районе аэропорта слышались взрывы.
Информации о пострадавших и погибших нет. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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