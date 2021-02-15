Петр Бирюков: Почти все крыши столичных соцобъектов очищены от снега

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Коммунальщики очистили от снега практически все крыши социальных объектов Москвы. То же касается особо опасных крыш в столице. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Очистка крышного пространства — примерно только тысяча объектов двускатных крыш в одной системе образования. Их надо почистить, и сегодня практически почистили. Почистили практически все крыши на объектах здравоохранения, социальной сферы, спортивных сооружениях, — рассказал заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее заммэра рассказал, что около 65 процентов столичных дорог, переулков, а также более половины дворов очищены от снега.

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