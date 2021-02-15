Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали шестнадцать рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны восемь рейсов. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и семь отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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