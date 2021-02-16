Названы профессии с наибольшим числом увольнений

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В 2020 году женщины увольнялись активнее мужчин. Аналитики в исследовании HeadHunter назвали профессии с наибольшим риском увольнений.

Так, число работниц, которые лишились места, почти на 25 процентов превысило количество таких работников и составило 1,2 миллиона в прошлом году. Больше всего женщин потеряли работу и пока не нашли новую в сфере продаж, таких резюме на сервисе оказалось около 300 тысяч.

На втором месте по числу увольнений оказался женский административный персонал (187 тысяч), на третьем — бухгалтеры, специалисты управленческого учета и финансисты (121 тысяча). В сфере маркетинга, рекламы и PR уволились 70 тысяч специалистов-женщин. Также трудности испытывали и девушки, которые только начинали свою карьеру — потеряли работу в 2020 году 119 тысяч из них.

Больше всего лишившихся мест мужчин тоже работали в сфере продаж, но общее количество уволенных здесь почти в два раза меньше, чем у женщин — 166 тысяч. Немного меньше потеряли работу сотрудники транспортной отрасли (129 тысяч), а на третьем месте по числу уволившихся оказалась сфера информационных технологий и телекома — 98 тысяч.

При этом административный персонал терял сотрудников в три раза меньше, чем сотрудниц. Таких резюме оказалось лишь 92 тысячи, а бухгалтеры и финансисты-мужчины увольнялись в восемь раз реже, сообщает издание «Известия».

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