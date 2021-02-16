На газораспределительном узле в Луганске произошел взрыв

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на газораспределительном узле в Луганске. Об этом в ночь на вторник, 16 февраля, сообщила пресс-служба МЧС Луганской народной республики (ЛНР).

Уточняется, что в 23:05 произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице Вторая Беломорская. Высота пламени достигла 20 метров, передает агентство Луганскинформцентр.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты газовой службы пытаются перекрыть подачу газа в поврежденный трубопровод. На месте работают сотрудники МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

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