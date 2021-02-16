Незаконно возведенное строение снесли в Бутырском районе

Установлено, что объект не был поставлен на государственный кадастровый и технический учет / Фото: mos.ru

Незаконно возведенное строение на территории дворца спорта в Бутырском районе снесли. Об этом сообщается в понедельник, 15 февраля, на сайте Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

В ходе контрольно-инспекционных мероприятий инспекторы по недвижимости выявили незаконную постройку площадью 15 квадратных метров с адресным ориентиром: Москва, улица Яблочкова, владение 7. Она находилась возле спортивного комплекса.

Данный объект не был поставлен на государственный кадастровый и технический учет, имущественные права на него не зарегистрированы.

В настоящее время незаконное строение демонтировано.

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