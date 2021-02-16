Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Финансист назвал необходимую сумму вклада для жизни на проценты в России
Фото: pexels.com/cottonbro

Финансист назвал необходимую сумму вклада для жизни на проценты в России

Юлия Курганова

Финансы

Чтобы жить на проценты с вклада, на банковском счету должно быть не меньше 26 миллионов рублей. Такую сумму, при условии, что для жизни семьи из четырех человек требуется около 100 тысяч рублей, назвал управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

Он отметил, что такая цифра обусловлена снижением ключевой ставки Центробанка до рекордных 4,25 процента. Средняя доходность по вкладу на 2021 год составляет 4,5 процента.

Финансист добавил, что в Москве требуемая для жизни семьи сумма в 150-200 тысяч рублей возможна при условии, что сумма вклада будет составлять 45-50 миллионов рублей.

В качестве альтернативы вкладам Ревенко назвал покупку ценных бумаг или недвижимости. Но в обоих случаях необходимо владеть финансовой грамотностью, чтобы хорошо изучить рынок и возможные риски от сделок, передает агентство «Прайм».

Читайте также: Финансовый эксперт назвала лучший способ вложения 100 тысяч рублей

банковские вкладыфинансистсреднемесячный доход
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем ученик объявил охоту на учителя

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Все мнения
О проекте