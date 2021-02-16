Финансист назвал необходимую сумму вклада для жизни на проценты в России

Фото: pexels.com/cottonbro

Чтобы жить на проценты с вклада, на банковском счету должно быть не меньше 26 миллионов рублей. Такую сумму, при условии, что для жизни семьи из четырех человек требуется около 100 тысяч рублей, назвал управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

Он отметил, что такая цифра обусловлена снижением ключевой ставки Центробанка до рекордных 4,25 процента. Средняя доходность по вкладу на 2021 год составляет 4,5 процента.

Финансист добавил, что в Москве требуемая для жизни семьи сумма в 150-200 тысяч рублей возможна при условии, что сумма вклада будет составлять 45-50 миллионов рублей.

В качестве альтернативы вкладам Ревенко назвал покупку ценных бумаг или недвижимости. Но в обоих случаях необходимо владеть финансовой грамотностью, чтобы хорошо изучить рынок и возможные риски от сделок, передает агентство «Прайм».

Читайте также: Финансовый эксперт назвала лучший способ вложения 100 тысяч рублей