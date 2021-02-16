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«Никакие острова не вернутся»: японцы прокомментировали слова Путина об отношениях с Токио
Фото: flickr.com / Kit Carruthers

«Никакие острова не вернутся»: японцы прокомментировали слова Путина об отношениях с Токио

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Различные японские средства массовой информации, среди которых газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo, посвятили свои материалы заявлению президента России Владимира Путина о развитии отношений между Москвой и Токио.

По словам российского главы государства в беседе с журналистами, в данном вопросе Москва не будет делать то, что противоречит Конституции страны. Однако многие японские СМИ сделали из этого заявления вывод о том, что на передачу Южных Курил РФ идти не собирается, передает портал ИноСМИ.

Публикации вызвали активный отклик японцев, а также пользователей соцсетей.

«Успокойтесь! При Путине никакие острова нам не вернутся! Хватит верить фальшивым улыбкам русских», «Путин должен защищать Конституцию своей страны! Японии нужно прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику», — отметили пользователи.

Напомним, по итогам Второй мировой войны Москва и Токио не заключили мирный договор. Главным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курильских островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи.

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