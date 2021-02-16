Водитель иномарки специально сбил женщину после ссоры в Новосибирске

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Следователи проведут проверку после того, как водитель иномарки, по предварительным данным, специально совершил наезд на женщину, которая сделала ему замечание о парковке в неположенном месте. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на сайте СК РФ по Новосибирской области.

Уточняется, что владелец автомобиля Toyota Corolla во дворе дома по улице Чистякова сбил стоявшую на проезжей части женщину. Она упала вместе с коляской, в которой был ребенок. После инцидента ее доставили в больницу, где диагностировали перелом ноги.

Ранее сообщалось, что таксист сбил пешехода на Мичуринском проспекте в Москве. Позже в пресс-службе уточнили, что пострадавший пешеход был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы».

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