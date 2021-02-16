Сотрудники Центра организации мобильной помощи выйдут на 16 новых маршрутов в Москве

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Сотрудники Центра организации мобильной помощи (ЦОМП) начнут работать на шестнадцати новых маршрутах наземного транспорта, из которых четырнадцать автобусных и два электробусных.

Маршруты пройдут у следующих станций метро: «Бабушкинская», «Селигерская», «Текстильщики», «Щукинская», «Динамо», «Новые Черемушки», «Ленинский проспект», «Крылатское», «Измайловская» и «Владыкино».

Всего Центр организации мобильной помощи работает на двадцати маршрутах наземного транспорта, которые проходят через одиннадцать самых востребованных у маломобильных пассажиров мест.

Фото: Дептранс Москвы

С октября прошлого года сотрудники ЦОМП помогли более 300 пассажирам наземного транспорта, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Читайте также: Услугами Центра организации мобильной помощи воспользовались почти 40 тысяч москвичей