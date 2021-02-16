Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сотрудники Центра организации мобильной помощи выйдут на 16 новых маршрутов в Москве
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Сотрудники Центра организации мобильной помощи выйдут на 16 новых маршрутов в Москве

Анастасия Чанцева

Город

Сотрудники Центра организации мобильной помощи (ЦОМП) начнут работать на шестнадцати новых маршрутах наземного транспорта, из которых четырнадцать автобусных и два электробусных.

Маршруты пройдут у следующих станций метро: «Бабушкинская», «Селигерская», «Текстильщики», «Щукинская», «Динамо», «Новые Черемушки», «Ленинский проспект», «Крылатское», «Измайловская» и «Владыкино».

Всего Центр организации мобильной помощи работает на двадцати маршрутах наземного транспорта, которые проходят через одиннадцать самых востребованных у маломобильных пассажиров мест.

Сотрудники Центра организации мобильной помощи выйдут на 16 новых маршрутов в МосквеФото: Дептранс Москвы

С октября прошлого года сотрудники ЦОМП помогли более 300 пассажирам наземного транспорта, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Читайте также: Услугами Центра организации мобильной помощи воспользовались почти 40 тысяч москвичей

помощьназемное метроспециалисты ЦОМП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем ученик объявил охоту на учителя

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Все мнения
О проекте