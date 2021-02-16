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Губернатора Нью-Йорка заподозрили в попытке скрыть смерти из-за COVID-19
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Губернатора Нью-Йорка заподозрили в попытке скрыть смерти из-за COVID-19

Юлия Ямпольская

В мире

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что сотрудники государственных органов не пытались скрыть сведения о смертях из-за COVID-19, хотя несвоевременно сообщили о количестве людей, умерших в домах престарелых в 2020 году. Об этом он рассказал в ходе выступления, трансляция которого велась на губернаторском сайте.

Кроме того, Куомо отметил, что власти информировали обо всех смертях достаточно оперативно. Но, по словам губернатора, их усилий не хватило, поэтому появился вакуум, которым воспользовались политические противники.

Куомо также добавил, что берет на себя ответственность за произошедшее.

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