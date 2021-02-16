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Власти Подмосковья увеличили допустимое число зрителей в театрах и на концертах
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти Подмосковья увеличили допустимое число зрителей в театрах и на концертах

Елена Фролова

Общество

Театральные и концертные залы Московской области могут принимать до 75 процентов зрителей вместо разрешенных ранее 50 процентов. Изменения вступили в силу с 16 февраля. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на портале правительства региона.

— Меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, сохраняются, — уточняется в документе.

Желающие могут приобрести билеты не выходя из дома. В зрительном зале посетители могут находиться только в защитной маске.

Напомним, в Московской области театры и концертные площадки вновь начали свою работу после снятия части санитарно-эпидемиологических ограничений 1 августа 2020 года.

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