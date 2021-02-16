США отказались принимать участие в переговорах по Сирии в Сочи

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Соединенные Штаты отказались принимать участие во встрече «астанинского формата» по Сирии в Сочи как наблюдатели. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, на данный момент американцы заняты внутренними делами и еще не определились с линией на сирийском направлении.

— Мы отправляли приглашение и нашим американским партнерам для участия в конференции, но, к сожалению, получили отказ, — цитирует Лаврентьева РИА Новости.

Уточняется, что в Сочи прибыли делегации из России, Турции, Ирана, а также представители сирийской оппозиции и правительства. Международная встреча проходит в период с 16 по 17 февраля.

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