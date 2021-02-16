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ФСБ пресекла деятельность финансистов ИГ* в Крыму и Татарстане
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В Кремле пока не определили дату послания президента РФ Федеральному собранию
Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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