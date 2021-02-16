Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Кремле пока не определили дату послания президента РФ Федеральному собранию
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Кремле пока не определили дату послания президента РФ Федеральному собранию

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Новость дополняется

Дмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральное Собрание
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одно дело — украсть лекарство, другое — украсть жизнь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем ученик объявил охоту на учителя

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Все мнения
О проекте