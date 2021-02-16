Корову подняли краном на верхушку строящегося здания
Живую корову подняли строительным краном на верхушку здания в Казахстане. Кадры с места происшествия появились на портале Tengrinews.kz.
Как отметили очевидцы, животное подвесили вверх копытами и доставили на верхушку строящегося дома.
Отмечается, что по данному факту проводят проверку. После выяснения всех обстоятельств нарушитель будет привлечен к ответственности.
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