Корову подняли краном на верхушку строящегося здания

Фото: aitube.kz

Живую корову подняли строительным краном на верхушку здания в Казахстане. Кадры с места происшествия появились на портале Tengrinews.kz.

Как отметили очевидцы, животное подвесили вверх копытами и доставили на верхушку строящегося дома.

Отмечается, что по данному факту проводят проверку. После выяснения всех обстоятельств нарушитель будет привлечен к ответственности.

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