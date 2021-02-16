Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Корову подняли краном на верхушку строящегося здания
Фото: aitube.kz

Корову подняли краном на верхушку строящегося здания

Юлия Ямпольская

Животные

Живую корову подняли строительным краном на верхушку здания в Казахстане. Кадры с места происшествия появились на портале Tengrinews.kz.

Как отметили очевидцы, животное подвесили вверх копытами и доставили на верхушку строящегося дома.

Отмечается, что по данному факту проводят проверку. После выяснения всех обстоятельств нарушитель будет привлечен к ответственности.

Читайте также: Госдума приняла законопроект об ужесточении наказаний за жестокое обращение с животными

стройкаживотныедом
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем ученик объявил охоту на учителя

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Все мнения
О проекте