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Специалисты МосГИК рассказали, как восполнить недостаток витамина С зимой
Фото: pixabay.com

Специалисты МосГИК рассказали, как восполнить недостаток витамина С зимой

Марьяна Шевцова

Здоровье

Зимой организм особенно нуждается в витамине С. Помимо цитрусовых, получить его можно из ягод брусники. Об этом рассказала специалист инспекции по качеству продукции Екатерина Чердакова.

— Брусника — богатый источник витамина С, причем в отличие от цитрусовых она произрастает в наших широтах, ее можно заготовить с лета, — рассказала Чердакова.

Брусника хорошо хранится в моченом, замороженном виде или же в виде варенья, сока, добавки к квашенной капусте. Моченую ягоду хранят в холодильнике, замороженную — в морозилке (если она куплена в магазине, то ее следует хранить согласно маркировке). Стоит обратить внимание на то, чтобы не было зеленых ягод, их употреблять в пищу не рекомендуется, потому что они несозревшие.

Если вы покупаете замороженную ягоду в магазине, то обратите внимание на отсутствие окрашенного льда, снега и слипшихся ягод. При выборе моченой брусники отдавайте предпочтение продукту, выработанному из свежих ягод, а не замороженных, а также с натуральным составом (без искусственных добавок). Бруснику мочат, заливая ягоды холодной водой. Можно добавить немного сахара (1–1,5 процента).

Для виноделия брусника малопригодна, так как ее сок трудно сбраживается из-за содержания в ягоде бензойной кислоты и малого количества азотистых веществ, а вот настойку приготовить можно. Брусника обладает хорошими жаропонижающими и жаждоутоляющими свойствами, а также довольно сильным мочегонным действием.

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