Газопроводные сети обновят на северо-востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки территории (ППТ) линейного объекта для реконструкции газопровода низкого и среднего давления на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Работы будут проводиться по адресу улица Полярная, 24–48.

— Протяженность газопроводных сетей, которые планируют обновить, — 1,97 километра. Площадь подготовки ППТ для обновления системы газоснабжения составила 2,41 гектара, — пояснила Анастасия Пятова.

Уточняется, что также в планы по обновлению сетей включено устройство электрокабеля.

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