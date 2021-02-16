Маршруты двух автобусов задерживаются в связи с возгоранием АЗС в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова Карта всех событий

Маршруты автобусов № 433 и № 600 задерживаются из-за возгорания около АЗС бытовок в ТиНАО. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Кроме того, из-за пожара временно перекрыто движение по улице Адмирала Корнилова — от Проектируемого проезда № 7038 до Проектируемого проезда № 134.

Ранее сообщалось, что в поселке Мосрентген произошел пожар, из-за которого случилась разгерметизация двух топливных резервуаров. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

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