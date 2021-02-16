Более тысячи человек прошли вакцинацию в мобильных пунктах МФЦ Подмосковья

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вакцинацию в мобильных пунктах, расположенных в многофункциональных центрах Московской области, сделали 1005 человек. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства госуправления, информационных технологий и связи.

Работу передвижных комплексов запустили 12 февраля для посетителей 25 региональных офисов госуслуг. Пройти вакцинацию можно без предварительной регистрации.

— Через 21 день пациентам нужно будет там же пройти второй этап вакцинации, напоминание о прививке придет по SMS, — рассказал глава министерства Максим Рымар.

Уточняется, что больше всего человек сделали прививку от коронавируса в МФЦ Домодедова — 127 желающих привиться. Второе место в данном рейтинге занял МФЦ Волоколамска — 99 посетителей. Замыкает тройку лидеров МФЦ Видного. Здесь от новой инфекции привились 76 человек.

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