Более 1,5 тысячи сотрудников Росгвардии в Москве сделали прививки от COVID-19

Фото: пресс-служба Росгвардии

В столице более 1,5 тысячи сотрудников и военнослужащих Росгвардии прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что каждый день в столичных поликлиниках от коронавируса прививаются несколько десятков сотрудников столичного управления. Росгвардейцы проходят обязательный медосмотр, а также получают рекомендации врачей, которые нужно соблюдать после вакцинации.

Офицер столичного главка Росгвардии, подполковник Михаил Свентицкий уточнил, что принял решение сделать прививку от COVID-19, чтобы обезопасить родных и сослуживцев.

— По долгу службы мне приходится контактировать с большим количеством людей, что в свою очередь увеличивает риск заражения, — пояснил Свентицкий.

В вакцинации от коронавируса принимают участие и члены семей сотрудников Росгвардии.

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