Пользователи Сети выбрали блюдо для расставания со второй половинкой

Фото: pixabay.com

Молодой человек поделился в соцсетях снимком блюда, приготовленного им ко Дню святого Валентина. Тем не менее другие пользователи Сети решили, что это верный способ расстаться с девушкой. Об этом пишет New Inform.

Автор кулинарного шедевра под ником Michael H разместил в Twitter фото своего «подарка» к празднику, который отмечают большинство влюбленных пар во всем мире. Снимок он разместил в тематическом аккаунте, где люди могут оценивать чужие блюда. В комментарии к фото он объяснил, что в качестве праздничного ужина решил подать на стол жареную картошку с сыром, креветками и фрикадельками под соусом.

Однако большинство пользователей не восхитились, увидев его старания. Одни заявили, что это катастрофа, а другие начали спрашивать, почему молодой человек положил сырые продукты на тарелку. Еще один из комментаторов назвал такое блюдо верным способом расстаться с любимой.

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