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Подростки в Москве избили битой двух пассажиров метро
Фото: mvdmedia

Подростки в Москве избили битой двух пассажиров метро

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Северный административный округ, район ЛевобережныйКарта всех событий

В Москве полиция задержала двух подростков, которые избили металлической битой двух пассажиров метро. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Речной вокзал» до станции «Водный стадион» Замоскворецкой линии метро. Двое молодых людей напали на двух приезжих из ближнего зарубежья.

Один из подростков металлической битой ударил пассажира по голове, а его соучастник начал избивать мужчин руками и ногами. Помимо этого, в сторону потерпевших молодые люди распылили содержимое аэрозольного баллончика.

Пострадавших доставили в больницу, им оказали помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемые были задержаны по месту проживания. Ими оказались 16-летние москвичи. На данный момент они находятся под домашним арестом.

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два подростка«Хулиганство»Московский метрополитен
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