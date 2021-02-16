Водителей предупредили о лекарствах, употребление которых грозит лишением прав

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Доктор Кирилл Маслиев перечислил лекарственные средства, из-за употребления которых автомобилисты могут лишиться водительских прав.

По его словам, ряд медикаментов способен спровоцировать сонливость, потерю концентрации и даже ложноположительные тесты на наркотики.

Так, по утверждению медика, к таким препаратам относятся: «Корвалол», «Валосердин», «Валокордин», «Тетралгин», «Андипал», «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Пенталгин-Н», «Кетанов», «Спазмалгон», «Коделак», «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс Найт», «Амиксин», «Тизин» (спрей), «ТераФлю», «Фервекс», «Форейн», «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Телфаст».

— Вряд ли вы знали, что, например, известный противовирусный препарат «Амиксин» может дать ложноположительный тест на метамфетамин (сильнейший стимулирующий наркотик), — сообщил Маслиев в своем Instagram-аккаунте.

Также он уточнил, что некоторые кодеинсодержащие лекарства могут показать положительный тест на морфины.

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