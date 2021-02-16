Помещение для ателье или прачечной выставили на торги в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, 4-й проезд Подбельского, 4к7 Карта всех событий

В столице около станции метро «Бульвар Рокоссовского» помещение площадью более 850 квадратных метров выставлено на торги. Об этом сообщила пресс-служба ГКП «Центр управления городским имуществом» во вторник, 16 февраля.

Начальник управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александр Алексеев отметил, что для потенциальных арендаторов это помещение может представлять особый интерес.

— При учете назначения помещения — бытовые услуги, здесь можно открыть сервисы для нужд населения: ателье, химчистку или прачечную, также сюда хорошо впишется продуктовый магазин, — сказал Александр Алексеев.

Он отметил, что помещение расположено в пятиэтажном доме в шаговой доступности от метро. Оно имеет отдельный вход на первом этаже и в подвале дома.

Лот расположен по адресу 4-й проезд Подбельского, дом № 4, корпус 7. Начальная цена составляет 6,3 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах будут принимать до 4 марта, сам аукцион запланирован на 10 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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