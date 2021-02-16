Прах штангиста Юрия Власова захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Фотохроника ТАСС

Прах штангиста Юрия Власова захоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом рассказал президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Ранее сообщалось, что спортсмен умер в возрасте 86 лет в субботу, 13 февраля. По словам Агапитов, во вторник, 16 февраля, состоялась церемония прощания со штангистом. Его отпевали в храме Боткинской больницы.

— Затем тело Юрия Петровича будет кремировано. Прах будет захоронен весной на Новодевичьем кладбище, там, где похоронены родители, — отметил Агапитов.

Уточняется, что Власов был олимпийским чемпионом 1960 года по тяжелой атлетике. Кроме того, штангиста награждали орденом Ленина, «Знаком Почета», орденом Трудового Красного Знамени, сообщает ТАСС.

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