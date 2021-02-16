Приоритетное право многодетных родителей на отпуск расширят в России

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Благодаря законопроекту о предоставлении многодетным родителям приоритетного права уходить в отпуск в удобное для них время, семьи смогут совмещать отдых и проводить время друг с другом. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ФАН.

Ранее во втором чтении в Госдуме были приняты поправки, которые расширяют право многодетных на получение ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время в приоритетном порядке.

— Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему не больше 14 лет, — пояснил Вячеслав Володин.

Он отметил, что в настоящее время это касается только многодетных семей, где воспитываются дети не старше 12 лет. Принятие поправок даст им возможность совместить отпуск. Автором инициативы выступило Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа.

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