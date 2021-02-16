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Алексей Шапошников предложил вынести на референдум вопрос возвращения памятника на Лубянскую площадь
Фото: Пресс-служба Мосгордумы

Алексей Шапошников предложил вынести на референдум вопрос возвращения памятника на Лубянскую площадь

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Лубянская площадьКарта всех событий

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что на заседании Общественного штаба обсуждался вопрос возможности возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 16 февраля.

Алексей Шапошников отметил, что вопрос о возвращении того или иного культурного объекта на историческое место должен решаться с учетом мнения жителей города, архитекторов и историков.

Председатель Мосгордумы уточнил, что в такой ситуации важно не забывать об исторической справедливости, ведь на Лубянской площади в разные годы располагались фонтан работы известного скульптора Витали, памятник Вучетича, который был открыт в 1958 году.

— Что касается возвращения Железного Феликса на Лубянку, то эта идея не нова и периодически «реанимируется», — написал Алексей Шапошников.

Он добавил, что вопрос о том, какой именно объект должен находиться на Лубянской площади, нужно рассматривать в более широком историческом контексте. Его также необходимо вынести на референдум, подчеркнул председатель Мосгордумы.

Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение в мэрию Москвы о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь.

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Лубянская площадьАлексей Шапошниковпамятник
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