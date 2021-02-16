Премьер-министры России и Казахстана обсудили борьбу с коронавирусом

Фото: Правительство РФ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провели телефонный разговор. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Стороны обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией. Также Мишустин и Мамин затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной и космической сферах.

Кроме того, премьер-министры двух стран обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Особое внимание было уделено вопросам реализации программы совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе, сообщает ТАСС.

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