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Опровергнута информация о школьнице, пострадавшей после падения снега с балкона в Москве
Фото: Павел Волков

Опровергнута информация о школьнице, пострадавшей после падения снега с балкона в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, 7-я Парковая улица Карта всех событий

Информация о травмах у школьницы после падения снега с крыши оказалась недостоверной. Об этом рассказали в пресс-службе префектуры Восточного административного округа.

Отмечается, что инцидент произошел на 7-й Парковой улице. С козырька балкона на четвертом этаже упал снег на несовершеннолетнюю девочку.

— Травм у девочки не зафиксировано, госпитализация не проводилась. В настоящее время девочка находится дома, чувствует себя хорошо, — сообщили в пресс-службе.

В префектуре отметили, что владельцы балконов должны следить за уборкой снега и сосулек с козырьков, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее появилась информация о том, что школьница травмировалась после падения снега с крыши дома. В прокуратуре Москвы начали проверку по факту произошедшего.

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