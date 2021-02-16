Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Звуки демонтажа бывшего завода приняли за обрушение здания на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Звуки демонтажа бывшего завода приняли за обрушение здания на западе Москвы

Виктория Родимкина

Город

Информация об обрушении здания на западе Москвы не соответствует действительности, звуки демонтажных работ приняли за обрушение дома. Об этом заявил глава управы района Филевский парк Роман Мирошниченко во вторник, 16 февраля.

Ранее источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что на улице Барклая могло произойти обрушение здания.

По словам Романа Мирошниченко, никакой внештатной ситуации не случилось, так как там ведется демонтаж бывшего завода.

— Никакого происшествия нет. Все нормально. В соответствии с выданным ордером проводятся плановые работы по сносу внутренних конструкций здания завода, — пояснил он.

Глава управы добавил, что звуки сносимых зданий приняли за звуки обрушения постройки. Он добавил, что техника сначала сносит внутреннюю часть бывшего завода, затем будет демонтировать стены, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Спасатели завершили работы на месте обрушения строительных лесов в центре Москвы

опровержениеглава управыдемонтаж объектов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, а не в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте