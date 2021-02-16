Звуки демонтажа бывшего завода приняли за обрушение здания на западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Информация об обрушении здания на западе Москвы не соответствует действительности, звуки демонтажных работ приняли за обрушение дома. Об этом заявил глава управы района Филевский парк Роман Мирошниченко во вторник, 16 февраля.

Ранее источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что на улице Барклая могло произойти обрушение здания.

По словам Романа Мирошниченко, никакой внештатной ситуации не случилось, так как там ведется демонтаж бывшего завода.

— Никакого происшествия нет. Все нормально. В соответствии с выданным ордером проводятся плановые работы по сносу внутренних конструкций здания завода, — пояснил он.

Глава управы добавил, что звуки сносимых зданий приняли за звуки обрушения постройки. Он добавил, что техника сначала сносит внутреннюю часть бывшего завода, затем будет демонтировать стены, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Спасатели завершили работы на месте обрушения строительных лесов в центре Москвы