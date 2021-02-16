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Детский омбудсмен Москвы проконтролирует ситуацию с девочкой, ударившей ножом бабушку
Фото: facebook.com / Аккаунт Ольги Ярославской

Детский омбудсмен Москвы проконтролирует ситуацию с девочкой, ударившей ножом бабушку

Виктория Родимкина

Происшествия

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская проконтролирует ситуацию с одиннадцатилетней девочкой, которая трижды ударила бабушку ножом. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена столицы во вторник, 16 февраля.

Ольга Ярославская уточнила, что знает об этой ситуации с ребенком. Она отметила, что эта многодетная семья фигурирует в зоне внимания органов соцзащиты как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

— Когда следственные мероприятия закончатся, соцслужбы выйдут в семью, чтобы откорректировать индивидуальную профилактическую работу. Я держу это дело на контроле, — цитирует омбудсмена агентство городских новостей «Москва».

Ранее СМИ сообщили, что в столице одиннадцатилетняя девочка нанесла своей 75-летней бабушке три ножевых ранения в плечо и голову.

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