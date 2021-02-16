В сервисе каршеринга рассказали, что грозит москвичу за перевозку снега в багажнике
В Москве водителя каршеринга застали за странным делом: он усердно брал в охапку и складывал груды снега в багажник арендованного автомобиля. В компании, которой принадлежит машина, прокомментировали инцидент.
Как заявил представитель пресс-службы сервиса, поведение мужчины оказалось настолько нестандартным, что его невозможно регулировать по договору, который заключается между клиентом и каршеринговой компанией.
— Здесь действует стандартное правило — если автомобиль после аренды возвращается в целости и сохранности, то никаких штрафов водитель не получит, — сказал собеседник «Вечерней Москвы».
По данным СМИ, водитель, о котором идет речь, складывал снег в арендованный автомобиль в районе «Москвы-Сити».
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