Мурашко заявил об опасности COVID-19 для пациентов с болезнями сердца

Фото: пресс-служба Совфеда

Коронавирусная инфекция у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может вызвать инфаркт или инсульт. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, коронавирус влияет на свертывание крови. Перенесшие заболевание пациенты в последующем должны быть приглашены в амбулаторно-поликлиническое подразделение, чтобы откорректировать терапию.

— Перенесенное заболевание часто вызывает изменение свертывающей системы крови и может приводить к острым нарушениям, в частности инфарктам миокарда и инсультам, — отметил Мурашко.

Ранее Мурашко отметил эффективность результатов исследования вакцины «Спутник V».

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