Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мурашко заявил об опасности COVID-19 для пациентов с болезнями сердца
Фото: пресс-служба Совфеда

Мурашко заявил об опасности COVID-19 для пациентов с болезнями сердца

Кирилл Николаев

Здоровье

Коронавирусная инфекция у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может вызвать инфаркт или инсульт. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, коронавирус влияет на свертывание крови. Перенесшие заболевание пациенты в последующем должны быть приглашены в амбулаторно-поликлиническое подразделение, чтобы откорректировать терапию.

— Перенесенное заболевание часто вызывает изменение свертывающей системы крови и может приводить к острым нарушениям, в частности инфарктам миокарда и инсультам, — отметил Мурашко.

Ранее Мурашко отметил эффективность результатов исследования вакцины «Спутник V».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к вакцине «Спутник V»

болезни сердцакоронавирусМихаил Мурашко
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, а не в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте