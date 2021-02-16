Мурашко заявил об опасности COVID-19 для пациентов с болезнями сердца
Коронавирусная инфекция у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может вызвать инфаркт или инсульт. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, коронавирус влияет на свертывание крови. Перенесшие заболевание пациенты в последующем должны быть приглашены в амбулаторно-поликлиническое подразделение, чтобы откорректировать терапию.
— Перенесенное заболевание часто вызывает изменение свертывающей системы крови и может приводить к острым нарушениям, в частности инфарктам миокарда и инсультам, — отметил Мурашко.
Ранее Мурашко отметил эффективность результатов исследования вакцины «Спутник V».
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